"علامة على الحياة".. رصد ضوضاء فى منطقة البحث عن غواصة تيتانيك المفقودة

كتبت رباب فتحى

قال خفر السواحل الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، إن الطائرات الكندية رصدت ضوضاء تحت الماء في منطقة البحث عن غواصة تيتان المفقودة بعد رحلة لتفقد موقع حطام سفينة تايتانيك، وسط تقارير إعلامية أمريكية عن التقاط أصوات طقطقة بشكل منتظم، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال خفر السواحل في سلسلة تغريدات، إن الاكتشاف يوم الثلاثاء دفع فرق البحث إلى نقل عمليات البحث الروبوتية تحت الماء "في محاولة لاستكشاف مصدر الضوضاء"، قال خفر السواحل إن عمليات البحث التي قامت بها المركبات التي تعمل عن بعد (ROVs) جاءت خاوية الوفاض لكنها ستستمر.

ولم يذكر خفر السواحل طبيعة أو مدى الأصوات، أو كيف تم التقاطها.

وتسعى السلطات جاهدة للعثور على تيتان، التي فُقدت يوم الأحد أثناء الغوص لتفقد حطام السفينة تيتانيك، ويوم الثلاثاء ، قال المسئولون إن الأشخاص الخمسة على متن الغواصة لديهم حوالي 40 ساعة من الهواء.

وجاء إعلان خفر السواحل بعد أن ذكرت تقارير أمريكية استشهدت بمذكرات حكومية داخلية أن الطواقم التي تبحث عن الغواصة التقطت أصوات الضوضاء على فترات 30 دقيقة ، وهو ما اعتبر أنه "علامات الحياة المحتملة " .

وذكرت شبكة سي إن إن ورولينج ستون نقلاً عن مذكرات الحكومة الأمريكية أن طائرات البحث التي تتمتع بقدرات الكشف تحت الماء تلتقط صوتًا حادًا كل 30 دقيقة لعدة ساعات. لم توضح متى تم التقاط الأصوات.

ولا تزال الأصوات تسمع بعد أربع ساعات ، وفقًا لشبكة سي إن إن ، وقالت إن التحديث الذي تم إرساله ليلة الثلاثاء يشير إلى سماع المزيد من الأصوات ، على الرغم من عدم وصفها بأنها قرع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المذكرة الحكومية المحدثة قولها: "تم سماع ردود فعل صوتية إضافية وستساعد في توجيه الأصول السطحية وتشير أيضًا إلى استمرار الأمل في الناجين".

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء ، شكر نادي المستكشفون - الذي يدرج الملياردير البريطاني المفقود هاميش هاردينج كعضو مؤسس في مجلس أمنائه - أولئك الذين يقفون وراء جهود الإنقاذ ، وقال: " نأمل ، استنادًا إلى البيانات الميدانية – أن الأصوات تعد علامات الحياة المحتملة في الموقع ".

في وقت لاحق ، قال النادي الذي يتخذ من نيويورك مقراً له لصحيفة الجارديان إنهم "ينتظرون تحديثات من خفر السواحل" قبل التعليق أكثر على التقارير التي تشير إلى اكتشاف ضوضاء في منطقة البحث.