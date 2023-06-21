اليوم السابع
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ضبط حشيش وهيروين وسلاح خلال حملة أمنية في بولاق الدكرور

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:37 ص
ضبط حشيش وهيروين وسلاح خلال حملة أمنية في بولاق الدكرور حشيش- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً زعم صاحب الحساب (مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة) إنتشار مروجى المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه ، وإلتمس تكثيف التواجد الأمنى للحد من تلك الظاهرة. 
 
بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور من بينها المنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 433 قضية إتجار بالمواد المخدرة) ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,170 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,80 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 925, 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 495, 11 كيلو جرام – عدد 54003 قرص مخدر – 10 قطع سلاح نارى – 3 محدث صوت – 56 قطعة سلاح أبيض)، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حشيش

هيروين

مخدرات



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