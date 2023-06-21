شعبة الذهب: انتعاش الطلب على المشغولات مع تراجع الأسعار

كتب - إسلام سعيد

كشف عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، أن هناك انتعاش ملحوظ في الطلب على المشغولات الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك مع حدوث تراجعات ملحوظة فى أسعار الذهب لكافة الأعيرة المتداولة بالأسواق لتقترب من مستوياتها بالربع الأول من 2023.

وبشأن مستقبل أسعار الذهب، قال لـ"اليوم السابع"، إن سوق الذهب مرتبط بعدة عوامل منها سعر الذهب في البورصة العالمية والذى شهد مؤخراً هبوط ملحوظ لمستويات 1915 دولار ثم صعود إلى 1932 دولار الآن كما يرتبط السعر بعوامل العرض والطلب وكذلك سعر صرف الدولار فى الأسواق، ومع هدوء وتيرة المعلومات المغلوطة حول مستقبل العملة المحلية وحدوث اتزان في الطلب شهدنا هذا الهبوط فى الأسعار.

وذكر عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن الأسواق تشهد اتزان واضح بين العرض والطلب فى مصر فى الفترة الحالية الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على سعر الذهب لنشهد هبوط واضح من مستويات 2500 إلى 2170 جنيها حاليا في أقل من 3 أسابيع، وهذا يعنى أن السوق يشهد حالة من الانضباط بين العرض والطلب

وأوضح عمرو المغربى، أن شعبة الذهب ساهمت بصورة واضحة فى خلق حالة من الانضباط فى السوق بعد أن تبنت عدة مبادرات منها السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج وهو ما ترجمته الحكومة فى صورة قرار رسمى وهذا كان له انعكاس إيجابى جدا على الأسواق، كما تبنت الشعبة مقترح بتخفيف المصنعيات من أجل تحريك سوق المشغولات مقابل السبائك والجنيهات الذهب.