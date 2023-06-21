وأوضحت الوكالة - فى بيان، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن البرنامجين، اللذين نُفذا عبر الاتصال المرئي، يهدفان إلى تعزيز المهارات اللازمة للتعامل مع قاصدى المسجد النبوى، وفق هدى النبى صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إضافة إلى توضيح أبرز المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الضوابط الشرعية على ضوء الكتاب والسنة.

في سياق متصل، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ضيوف الرحمن القادمين عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، ضمن مبادرة "حفاوة" التي أطلقتها الرئاسة.

وبيَّن وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسى عادل بن عبيد الأحمدى، أن هذا الوجود يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليعكس اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات تسهيلًا لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.