وأفاد مدير الإدارة العامة للتوعية الرقمية السعودي وحيد بن محمد النحاس -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية- أن البرنامج يهدف إلى حسن وفادة الحجاج من خلال تكريمهم، وحسن ضيافتهم، والحرص على الاهتمام بهم، واستقبالهم بالهدايا في المراكز التوعوية وإرشادهم بما يسهّل عليهم أداء مناسكهم وفق الكتاب والسنة.

وأشار النحاس إلى أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للإدارة العامة للتوعية الرقمية، لموسم حج هذا العام لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.