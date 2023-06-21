اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سول تخطط لإطلاق تقرير عن العمل القسري في كوريا الشمالية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:19 ص
سول تخطط لإطلاق تقرير عن العمل القسري في كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
ا ش ا

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أعلنت وزارة الوحدة الكورية عن عزمها الكشف عن تقرير بخصوص ممارسات العمل القسري في كوريا الشمالية لأول مرة كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في النظام السري .
 
وذكرت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن التقرير يستند على مقابلات أجريت مع منشقين كوريين شماليين وصلوا إلى الجنوب خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تخطط الوزارة لإجراء تحقيق عميق في ممارسات العمل القسري في الشمال هذا العام.
 
وتخطط الوزارة للنظر في هذه الممارسات قبل وبعد انطلاق نظام كيم جونغ-أون عام 2011، وفي القوانين والأنظمة ذات الصلة.
 
وقال مسئول بالوزارة ، إنه نظرا للحاجة إلى رفع الوعي بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، نخطط للكشف عن النتائج، باستثناء البيانات الشخصية.
 

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