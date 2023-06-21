اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير اليابان بالقاهرة يزور المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:23 ص
سفير اليابان بالقاهرة يزور المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر سفير اليابان فى القاهرة أوكا هيروشى
(أ ش أ)

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زار سفير اليابان فى القاهرة أوكا هيروشى، صباح اليوم الأربعاء، المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، يرافقه زوجته، ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية.
 
وقال حسين حسن عبدالله مسئول السفارة اليابانية بالأقصر، إن السفير فور وصوله إلى مطار الأقصر الدولي توجه إلي منطقة البر الغربي لزيارة المناطق الأثرية، حيث من المنتظر أن يقوم السفير الياباني والوفد بزيارة للمناطق الأثرية بالبر الشرقي، كما من المقرر أن يقوم بزيارة للمستشفى الدولي، لمتابعة مشروع تحسين الخدمة الطبية.

مصر

الاقصر

القاهره

سفير اليابان بالقاهره

المناطق الاثريه فى الاقصر



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