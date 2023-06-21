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زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بخلية جبهة النصرة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 06:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بخلية جبهة النصرة المستشار محمد سعيد الشربينى- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة منذ 3 سن ات، يوم 21 يونيو 2020، محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تسطر كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"تنظيم جبهة النصرة"، وتقضى بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين.
 
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
 
 

جبهة النصة

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد سعيد الشربينى



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