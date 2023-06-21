رياضة كفر الشيخ تشهد انعقاد المقابلات الشخصية لاختيار فريق عمل مركز التخاطب بشباب قبريط

شهدت مديرية الشباب و الرياضة بكفر الشيخ ، انعقاد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بمركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز شباب قبريط من خلال لجنة الانتقاء والتقييم التي تشكلت من مندوبي وزارة الشباب والرياضة و منسق مكتب قادرون بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز التخاطب وتنميه مهارات وتعديل السلوك بمراكز شباب كفر الشيخ، تقدم تدريبات متنوعة لأطفالنا القادرون باختلاف بالمجان، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية و تعمل على تنمية مهارات أطفال التوحد وتأخر الكلام الذين يعانون من تأخر النطق جراء حوادث أو الجلطات الدماغية و التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى تعالج صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد، و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي .

كما اجتمع الدكتور عمر سيد المستشار الفني لمراكز التخاطب بالوزارة، بفريق عمل مركزى التخاطب بكفر الشيخ وسيدى سالم على هامش المقابلات التي جرت، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب و بحضور الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

جدير بالذكر أن مركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب سيدى سالم، ينظم تدريبات اللياقة البدنية والمهارات الحركية والورش الفنية، لتنمية قدرات الأطفال من ذوى الاحتياجات الرياضية والفنية لاحتواء طاقاتهم الإبداعية.