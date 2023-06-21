رامي الدكاني: طرح أول شركة بالبورصة المصرية فى 2023 بعد إجازة عيد الأضحى

كتب هانى الحوتى

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية ، إنه من المنتظر بدء التداول على شركة طاقة عربية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك-وهي أول شركة يتم طرحها بالسوق الرئيسي في عام 2023- مضيفًا أن الشركة تنهي الإجراءات الأخيرة للتداول بسوق المال بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

أشار "الدكاني"، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر عقد عصر اليوم الأربعاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، إلى تأثر سوق المال المصري بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سواء على مستوى الأداء المالي للشركات المقيدة أو على مستوى استمرار بيع المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية.

وكانت البورصة المصرية، قد وافقت على قيد أسهم شركة طاقة عربية، قيدًا مؤقتًا بغرض التداول المباشر بدون طرح، لتصبح أول شركة يتم قيدها بالبورصة بغرض التداول منذ أكثر من 20 عامًا.

يأتي ذلك لانطباق كل الشروط اللازمة لقيد الشركات بالبورصة على شركة طاقة عربية، والتي تخطط من القيد إتاحة التداول المباشر بهدف الاستفادة من مزايا التداول بالبورصة وأهمها الاستفادة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، يسهم القيد في توفير السيولة المالية لحاملي الأسهم بما يساعد على سهولة الدخول والخروج من السوق فضلا عن وجود تقييم يومي لاستثماراتهم عبر منصة تداول كفؤة.

وتشترط البورصة للقيد 8 شروط أهمها ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل عن 100 مليون جنيه.

ويقصد بالطرح في البورصة، عرض أسهم الشركات للبيع بناءً على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة، وفقًا لمعاير المراجعة المصرية ذات الصلة، على أن يتم نشر أي منهما وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة طاقة عربية" تعمل في مجال توزيع الطاقة وتقديم خدمات المرافق المتكاملة في مصر، ويبلغ رأسمالها المصدر 676.2 مليون جنيه مقسمًا على 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم الواحد، وسيتم إدراجها بقطاع المرافق.