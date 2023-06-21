رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعلن العودة للانعقاد 9 يوليو المقبل

كتب محمود حسين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، التي انعقدت اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة، حرص رئيس المجلس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال: يطيب لى فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية والإسلاميـــة بمناسبـــة قـرب قـدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركـة على شعـوب العالم بالخير واليمن والبركات.

وتابع: ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجارى بالثـورة المجيـدة التى سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفض لا يقف أمامها أى عائق.

وقال: وهى أيضاً الثورة التى غيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى المصرى الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيادة الرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكل عام وحضراتـكم جميعاً بخير.