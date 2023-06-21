رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد الرغبة في التعاون مع الحكومة لإنجاز القضايا

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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رغبة أعضاء مجلس الأمة في التعاون مع الحكومة لإنجاز القضايا المتفق عليها والمستحقة التي ينتظرها الشعب الكويتي.

وأشاد السعدون، في كلمة له بعد تزكيته من قبل أعضاء مجلس الأمة لرئاسة المجلس للفصل التشريعي الـ17 الثلاثاء، بما ورد في بيان مجلس الوزراء الكويتي حول الرغبة في التعاون مع المجلس مؤكدا ضرورة استمرار التعاون حول الاقتراحات المتوافق عليها.

وأعرب عن شكره لجميع أعضاء مجلس الأمة وللشعب الكويتي الذي استجاب لنداء القيادة السياسية بحسن الاختيار وتصحيح المسار مضيفا أنه لم يشهد طوال مسيرته السياسية ما حققه الشعب من نتائج "غير مسبوقة" في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2023).

وقال السعدون إن حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه "ليس لأنه أفضل الموجودين فهناك من هو أفضل منه في المجلس ولكن شاءت الأقدار أن يكون في هذا الموقع".

وكان النائب داود معرفي قد أعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة مجلس الأمة ليتم بذلك تزكية النائب السعدون رئيسا للمجلس.

يذكر أن النائب الكويتي أحمد السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975 كما عمل السعدون وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.