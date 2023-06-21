رئيس "قناة السويس": وصلنا لـ9.4 مليار دولار أرباح خلال عام بعد جهد كبير

رامى محيى الدين

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ما يحدث في قناة السويس نتاج عمل مهم لمدة عام كامل، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الوصول لرقم 9.4 مليار دولار أرباح للقناة خلال عام جاء بعد جهد كبير، بمشاركة القباطنة والعمال والفنيين وكل مسؤول بالهيئة.

وتابع الفريق أسامة ربيع خلال تغطية خاصة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: "هناك تطوير مستمر في قناة السويس لعبور السفن على مدار اليوم"، لافتا إلى أن الهيئة لديها شمندورات وأجهزة مراقبة عالية تراقب الحركة والسفن العملاقة بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، معلقا: "القناة شغالة 24 ساعة والحركة لا تتوقف".

وقال الفريق أسامة ربيع خلال تغطية خاصة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن "في واقعة إيفر جيفن تواجدت على الكراكة لمدة 6 أيام متواصلة، وأحد المهندسين صاحب فكرة الكراكة التي قامت بتعويم السفينة «إيفرجيفن» كان يتابع معي لحظة بلحظة".

وعلق رئيس هيئة قناة السويس: "تعلمت أن أتواجد خلال الطوارئ من خدمتي في القوات المسلحة، والرئيس السيسي قال لي «سمعة مصر في رقبتك»، منوها أن نسبة الحوادث في قناة السويس محدودة للغاية، وهناك 25 ألف و800 سفينة عبرت خلال عام.

وكشف ربيع أن الرئيس السيسي كان يدعمه دائما على مدار الوقت خلال تعويم «إيفرجيفن»، مؤكدا أن الأمر كان بمثابة دعم وتشجيع له.

وشدد الفريق أسامة ربيع أنه لا بيع لأصول هيئة قناة السويس، وهناك بعض الشركات المملوكة مثل «الرباط» تم طرحها في البورصة بهدف الربح من ورائها عبر ارتفاع أسهمها، متوقعا دخول 5 شركات سيتم طرحهم بالبورصة الفترة المقبلة.

واختتم أسامة ربيع: الصندوق السيادي التابع لقناة السويس تجاوز 100 مليار جنيه بعد عامين فقط من تدشينه، وأطمئن المصريين أن العمل مستمر وقائم في القناة.