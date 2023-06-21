اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: ثورة 30 يونيو عبرت عن تلاحم شعب مصر وجيشه وشرطته

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:21 م
رئيس جامعة بنى سويف: ثورة 30 يونيو عبرت عن تلاحم شعب مصر وجيشه وشرطته جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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وجه مجلس جامعة بنى سويف، اليوم، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وقال "منصور": "أتقدم بالإنابة عن أسرة جامعة بنى سويف من النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، حيث تولى  مسئولية البلاد في فترة عصيبة للعبور بمصر إلى بر الأمان، وقد استجاب الرئيس لنداء الشعب المصري"، مؤكدا أن الثورة عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم وجيشه وشرطته ورغبتهم في النهوض وخوض معركة التنمية والبناء.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن البلاد شهدت نهضة كبيرة في كافة المجالات لم تشهدها البلاد من قبل، فقد حظيت جامعة بنى سويف بهذه الطفرة من حيث إنشاء كليات جديدة وفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ما ساهم فى زيادة الإقبال على تلك الكليات من قبل الطلاب من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إنشاء جامعة بني سويف الأهلية وفق أحدث النظم الحديثة، حيث كانت هدية من  الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه الطلاب، ودعمه للقطاع الطبي داخل الجامعة من حيث الدعم والتطوير والافتتاحات الجديدة داخل مستشفيات جامعة بنى سويف وتزويدها بكافة الإمكانات والأجهزة الحديثة لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

 


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