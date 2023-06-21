وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي قال ، خلال تجمع لأنصاره في مدينة كاليفورنيا أمس الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شعر بحرج بالغ بعد اكتشاف واشنطن لمنطاد صيني فوق الأجواء الأمريكية يشتبه فى قيامه بأنشطة تجسس منذ عدة أشهر.

ولفت التقرير إلى أن حادث المنطاد إلى جانب تكرار تبادل الزيارات بين مسؤلين أمريكيين وتايوانيين يشير بشكل ملحوظ إلى حجم التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي أشار أيضا ، في تصريحاته أمس ، إلى أن الرئيس الصيني ينتابه القلق بشأن الحوار الأمني الرباعي - المعروف باسم Quad - وهو حوار إستراتيجي غير رسمي يضم كلا من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند إلا أن الرئيس الأمريكي، أكد في الوقت نفسه للرئيس الصيني أن الولايات المتحدة لا تستهدف بكين من خلال هذا الحوار وأنها لا تريد "تطويق" الصين عن طريق ذلك التجمع.