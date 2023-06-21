حلف الناتو يعزز تعاونه مع كوريا الجنوبية في مجال السلامة الجوية

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شارك ممثلون من إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية في اجتماع لجنة الطيران التابعة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، اليوم الأربعاء، الذي عقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف تعميق الشراكة طويلة الأمد بين الناتو وجمهورية كوريا، من خلال تعزيز تعاونهما في مجال السلامة الجوية.



وذكر بيان صادر عن الناتو أن الاجتماع شهد إطلاق الحلف عملية اعترافه بهيئة الجدارة العسكرية الكورية في مقر الناتو، حيث يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تنفيذ سياسة الجدارة الجوية لحلف الناتو، والتي ستسهم في زيادة قابلية التشغيل البيني، وتعزيز التعاون في مجال السلامة الجوية عبر منطقتي أوروبا والمحيط الهادئ والهند والمحيط الهادئ.



ويسلط المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو الضوء على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لحلف الناتو، نظرًا لأن التطورات في تلك المنطقة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي الأطلنطي.



تجدر الإشارة إلى أن مهمة لجنة الطيران التابعة لحلف الناتو تتمثل في دعم جهود الحلف لمواصلة التكيف مع البيئة الأمنية سريعة التطور في مجال جوي معقد ومتشابك بشكل متزايد.