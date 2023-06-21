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حظر ذبح الأضاحى بالطريق العام.. و5 آلاف جنيه غرامة على المخالفين

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:11 ص
حظر ذبح الأضاحى بالطريق العام.. و5 آلاف جنيه غرامة على المخالفين حظر ذبح الأضاحى بالطريق العام و5 آلاف جنيه غرامة على المخالفين
كتبت - مرام محمد

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر ذبح الأضاحي بالطريق العام، مشيرا إلى أنه حال المخالفة يتم تحصيل غرامة 5000 آلاف جنيه من المخالف نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.
 
وأشار إلى أنه سيتم فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.
 
يُذكر أنه في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.
 
وأشار المحافظ إلى أنه في حال المخالفة يتم تحصيل عشرة آلاف جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.
 
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اضاحي العيد

الجيزة

محافظ الجيزة

اضاحي



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