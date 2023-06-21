حجاج جمعيات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر يغادرون اليوم للأراضى المقدسة

كتب مدحت وهبة

يغادر العديد من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر اليوم الأربعاء إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، تمهيدا لأداء فريضة الحج.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة، لافتة إلى أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فضلاً عن وجود الواعظين والواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك، والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك.

وأشار أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى أن الوزارة حرصت على اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية بألا يزيد سن المشرفين الجدد على 50 عاما، وألا يزيد سن ذوى الخبرة منهم على 55 عاما، وعقد برامج تدريبية، تم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة.