جامعة حلوان تنجح فى محو أمية 15ألفا و294 مواطنا ومواطنة خلال 10 دورات امتحانية

كتب محمد صبحى

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في فعاليات ملتقى "عهد" المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار CONFINTEA VI المُنعَقِد بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والبيت العربي لتعلم الكبار والتنمية (عهد) في إطار عمل مراكش، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام للهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة، وذلك بدعوة من الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ويأتي الملتقى بهدف تبادل الخبرات بين خبراء محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى مصر والدول العربية ، وتفعيل إطار عمل مراكش للمؤتمر الدولي السابع لتعليم وتعلم الكبار

وتضمنت فعاليات الملتقى خمسة جلسات متتالية شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلة في الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان في رئاسة فعاليات الجلسة العلمية الثالثة مؤكداً أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تلقى اهتماماً بالغاً في جمهورية مصر العربية من قبل القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاور التنمية المستدامة المختلفة من خلال عدة مبادرات رئاسية منها مبادرة حياة كريمة ، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة التحول الرقمي.

وشملت الجلسة أيضا الحديث عن مبادرة التمكين نموذجاً للبحث عن مصادر التمويل، نظم تعليم الكبار في ظل إطار مراكش، شمول التعليم والتعلم في ظل إطار مراكش، التمويل في تعلم وتعليم الكبار في إطار مراكش

وانتهت الجلسة بصياغة توصيات مهمة منها أهمية مشاركة وتضافر جميع جهود المؤسسات والجهات المعنية للقضاء على مشكلة الأمية في مصر والدول العربية، لأنه لا يوجد تنمية بدون علاج قضية الأمية من جذورها بتضافر جميع الجهود على مستوى الدول المختلفة.

كما تم الحديث عن التجربة المتميزة والرائدة التي شاركت بها جامعة حلوان لمواجهة قضية الأمية في مصر في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية الموقرة لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة مصر ٢٠٣٠، حيث أسفرت نتائج هذه التجربة المتميزة والرائدة لجامعة حلوان، عن تحرير عدد 15294 مواطن ومواطنة من الأمية على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية في ثلاثة عشر محافظة من محافظات مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بفروعها واداراتها المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للمشروع القومي لمحو الأمية تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى رئاسة الجامعة، من أجل استدامة تعظيم جهود جامعة حلوان العريقة في تحرير أبناء الوطن من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا لادارة فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة، وتوسيع خطة مشاركة جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتنسيق والتعاون مع إدارات الكليات المشاركة وادارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة تعليم الكبار.