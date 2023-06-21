جامعة بنها تعلن اعتماد 9 برامج بكليتي الهندسة بشبرا والتربية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة بمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم،

وأعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اعتماد 9 برامج تعليمية بكليتي الهندسة بشبرا، والتربية ببنها، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وكل منسوبي الكليتين، على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، أن البرامج التي تم اعتمادها هي: هندسة القوى الميكانيكية وهندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج وهندسة القوى والآلات الكهربية وهندسة وإدارة مواقع التشييد وهندسة المساحة وبرنامج الهندسة المدنية عام والطاقة والطاقة المستدامة"، بالإضافة لـ3 برامج سابقة تم اعتمادها من قبل ليصبح إجمالي البرامج المعتمدة بالكلية 10 برامج.

وأضاف الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، أنه تم اعتماد برنامجين وهما: إعداد معلم العلوم البيولوجية، وإعداد معلم الكيمياء ليصبح عدد البرامج المعتمدة بالكلية 6 برامج تعليمية، كما وجه عمداء الكليتين الشكر لرئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة للكليتين لاعتماد البرامج التعليمية.

وفي سياق منفصل تسلم، اليوم، الدكتور جمال سوسة، الشهادات المعتمدة للجودة والسلامة والصحة المهنية iso9001-2015 ، iso45001 2018، وذلك بعد تسجيلهم في الهيئات العالمية للاعتماد UKAS,EGAC.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن التوصية بتجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015، وحصول الجامعة علي شهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018، يؤكد تميزها في تطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية، موضحاً أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمنسوبي الجامعة ومتلقى الخدمة.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة بهذه المناسبة، مؤكداً أن هذا النجاح جاء انعكاساً للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.