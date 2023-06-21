جامعة المنوفية تعلن نجاحها فى تحرير أمية 7502 مواطن بدورة أبريل 2023

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نجاح طلاب الجامعة في تحرير 7502 مواطن ومواطنة من الأمية بدورة ابريل 2023من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 61087 مواطنًا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية، وكذلك خارج محافظة المنوفية.

أشاد رئيس الجامعة بمشاركة الطلاب الفعالة فى المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية" ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجاً، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

وأشار إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أمية وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار بالجامعة ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وشدد على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.