اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 02:00 م
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توفير لجنة عزل لطالب ثانوية أزهرية بالشرقية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:10 م
توفير لجنة عزل لطالب ثانوية أزهرية بالشرقية جانب من الجولة
الشرقية- إيمان مهنى

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تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول المنعقدة بإدارة أبوحماد التعليمية الأزهرية وخلال تفقده لجنة بنين الجعفرية ظهرت أعراض اشتباة بحالة (جدري) لإحدى طلاب اللجنة وعلى الفور وجه رئيس المنطقة بتوفير لجنة خاصة معقمة للطالب لأداء امتحان اليوم بمقر اللجنة ذاتها كما تم تعقيم كامل اللجنة بعد انصراف الطلاب . 
 
وشدد رئيس المنطقة على ضرورة التعقيم الدوري والمستمر، خلال عقد الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع .
 
بعدها تابع انتظام أعمال الامتحانات بلجنة الفتيات وبنين أبوحماد وكذلك الأسدية.
 
ويؤدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة النحو ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة .
 
 
 


 

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