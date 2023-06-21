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توصيات المرور لتفادى وقوع حوادث سيارات النقل أثناء السير بالطرق السريعة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 03:00 ص
توصيات المرور لتفادى وقوع حوادث سيارات النقل أثناء السير بالطرق السريعة لجنة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من التوصيات والإرشادات الهامة لسائقى سيارات النقل الثقيل لمنع وقوع الحوادث المرورية أثناء السير بالطرق، مع المناشدة المتكررة لمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر أثناء القيادة، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات، ومن تلك التعليمات:
 
1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
 
2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.
 
3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
 
4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
 
5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
 
6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
 
7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.
 
8- عدم التخطى الخاطئ والتسابق أثناء السير بالمحاور.

 


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