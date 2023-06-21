تموين المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى وحملات مكثفة خلال أيام عيد الأضحى

أنهت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن المديرية، أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وذلك عن طريق تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار الساعة لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، لليوم السابع، أنه تم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة إجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وأخرى بكل مديرية ، لافتاً إلى تلقي غرفة العمليات بالمديرية شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على أرقام 2174037 -2174039.

وأشار على أنه سوف يتم المرور بصفة دورية على المخابز بجميع أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته.