تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا حول طرق استخلاص زيت الزيتون

كتبت أسماء نصار

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان " طرق استخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته " لعدد من المستثمرين و العاملين فى مجال استخلاص وإنتاج زيت الزيتون و كذلك أصحاب مزارع الزيتون انطلاقا من الدور الخدمى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى تدريب ورفع كفاءة العاملين فى مجال التصنيع الغذائى بصفة عامة وقطاع تصنيع زيت الزيتون بصفة خاصة وتحسين قدراتهم الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

ويعد زيت الزيتون هو زيت مستخرج من ثمار الزيتون و له العديد من الاستخدامات فى مجال الطب والصيدلة والأغذية وفى صناعة الصابون، ويستهلك بكثره لكونه غذاء صحى غنى بالدهون المفيدة ومضادات الأكسدة الطبيعية.

و يعمل استهلاك زيت الزيتون على خفض الكوليسترول الضار LDL-cholesterol وبالتالى يقلل من حدوث أمراض القلب وتصلب الشرايين وكذلك الأمراض الناتجة عن زيادة الكوليسترول نتيجة لاحتوائه على حمض الأوليك بنسبة عالية وكذلك نتيجة توازن الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة.

ووجد أنه نتيجة لاحتواء زيت الزيتون على مضادات أكسده طبيعية مثل البولى فينولات والتوكوفيرولات والتى تقوم بربط الشقوق الحره والذى يؤدى تراكمه تؤدى إلى تكوين هيدروبيروكسيدات سامه لها تاثير فى إحداث أمراض سرطانية وبالتالى استهلاك زيت الزيتون يمنع تكوين تلك الأمراض "حيث تعمل الشقوق الحرة على تقدم عمر الخلايا " إضافه لحماية الزيت من التأكسد.

ويعتبر زيت الزيتون المستخرج من ثمار الزيتون باتباع طرق التصنيع الجيدة قد يعالج الحساسية المتكررة ومشاكل الجهاز الهضمى وملين خفيف، ويعالج تورم الغدد الليمفاوية وتورم المفاصل وآلامها، وقلة الشهية و الجيوب الأنفية المنتفخة ومشاكل الجهاز التنفسى لاسيما الربو وقرح الجلد و الهرش والقلق ومشاكل العدوي ووهن العضلات وهو مضاد للبكتريا و الفطريات و الطفيليات و الفيروسات ومفيد في تخفيض السكر في الجسم، وضغط الدم وتقوية جهاز المناعة، وكذلك مفيد في علاج الأمراض الفيروسية .

ويضم البرنامج التدريبى عددا من الموضوعات النظرية و العملية الهامة التى تهدف إلى رفع كفاءة العاملين فى مجال إنتاج زيت الزيتون و التعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودته وكيفية الحكم على جودة زيت الزيتون حسيا منها علاقه درجة النضج وتقنيات الجمع والنقل بجودة زيت الزيتون و تقنيات الاستخلاص والتنقية " الترشيح " والتعبئة والتغليف بجودة زيت الزيتون ومواصفات الجودة الكيميائية والطبيعية ومعايير النقاوة لزيت الزيتون و تأثير التخزين على جودة زيت الزيتون و أفضل الممارسات المتعلقة بتخزين زيت الزيتون و مواصفات الجودة الحسية لزيت الزيتون، واقتصاديات تصنيع زيت الزيتون.