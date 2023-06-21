تفاصيل إحالة عامل للجنايات طعن والده المسن بسكين فى مصر القديمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والده المسن طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما.

كانت نيابة مصر القديمة أمرت بحبس المتهم بقتل والده المسن بطعنة نافذة في منطقة الصدر بمصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان تعاطيه المخدرات أثناء ارتكابه للحادث وتبين سلبية العينة التي تم أخذها من المتهم .

بدأت تفاصيل الواقعة بوورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من غرفة النجدة بمقتل مسن على يد نجله، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "نبيل. ف. و"، يبلغ من العمر 71عاما، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "أيوة قتلت أبويا".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.