"تضامن المنوفية": رفع كفاءة عدد من دور وأندية المسنين

المنوفية - محمد فتحى

أكد أمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، حرص المديرية علي تقديم مختلف أوجه الرعاية للمسنين من خلال مؤسسات الرعاية المنشرة علي مستوي المحافظة، والتى شهدت تطوير كما وكيفا بالدعم المستمر من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المتوفية الذي يولي اهتماما بكبار السن.

وأشار فوزى إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من دور وأندية المسنين، وفي هذا الإطار تم ترخيص دور مسنات للقادرات وغير القادرات بعد العرض علي لجنة الإشراف بمركز قوسنا .

وأوضح أمام فوزي مدير المديرية، أن المديرية تسير بخطي متوازية فيما يخص الاحتياج الفعلي لترخيص دور مسنين جنب الي جنب فيما يتعلق بتبني دعم منهجية توفير رفيق مسن مؤهل وقادر علي خدمة المسنين داخل منازلهم بما يوفر الاستقرار النفسي لهم، وكذلك توفير فرص عمل لكوادر مؤهلة ومدربة علي أداء رسالتها.

ومن جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير إدارة قوسنا الاجتماعية، أنه تم ترخيص الدار بناء علي احتياج فعلي وأن الترخيص تم من خلال لجنة معاينة للوقوف علي توافر كافة شروط التراخيص بما يضمن توفير جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الاشتراك يتناسب مع الخدمة المقدمة لضمان جودة الخدمة واستمرارها من خلال كوادر مؤهلة علي رعاية المسن ومساعدة غير القادر علي خدمة نفسه.