تراجع مؤشر قطاع "الموارد الأساسية" بنسبة 2.2% في تداولات البورصة

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، يليه قطاع المقأولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.7%، وانخفض قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، ونزلت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، 1.2%، 1%، على التوالي.

وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، ثم قطاعا الخدمات التعليمية ومواد البناء بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تدأولات تجأوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.8% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.73%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 1.012 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 83.3 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 17706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 7412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 5564 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.