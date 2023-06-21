تجديد حبس متهم استولى على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم تسفيرهم بمستندات مزورة

كتب: أمنية الموجى

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم خارج البلاد، عن طريق تزوير المستندات والمحررات الرسمية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج وخاصة تأشيرات السفر السياحية ، بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر والاستيلاء علي أموالهم.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، لقيامة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية وإستخدام تلك المستندات فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).

وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.