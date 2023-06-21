تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنشأة القناطر 15 يوما

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية بينهم، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في منشأة القناطر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين ما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.