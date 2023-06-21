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بمناسبة عيد الأضحى المبارك..

بيت الزكاة يقدم موعد صرف الإعانة الشهرية المضاعفة للأسر المستحقة والصرف

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:00 ص
بيت الزكاة يقدم موعد صرف الإعانة الشهرية المضاعفة للأسر المستحقة والصرف بيت الزكاة والصدقات المصرى - أرشيفية
كتب لؤى على

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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتقديم موعد صرف الإعانة لشهر يوليو المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 21 من يونيو 2023.
 
ومن المقرر أن يصرف بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، الإعانة لهذا الشهر مضاعفة لجميع المستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
 
وأكد بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ في بيان له أمس الثلاثاء، أن تلك الإعانات تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها. 
 
جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم وتيسير الزواج وغيرها.
 
ويحرص بيت الزكاة والصدقات المصري على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

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