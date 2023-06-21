

وشدد بلينكن، خلال لقاء بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأربعاء في لندن، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، على أهمية استمرار التعاون الوثيق من خلال منصة التنسيق بين الجهات المانحة متعددة الوكالات -وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء.



وناقش الجانبان حاجة أوكرانيا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل تهيئة بيئة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

وأطلع بلينكن نظيره الأوكراني على رحلته إلى جمهورية الصين الشعبية والمناقشات مع المسؤولين هناك حول الحرب الروسية في أوكرانيا.



كما ناقش الوزيران الدعم الأمريكي المستمر للاقتصاد والطاقة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا.