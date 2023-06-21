باكستان تشن حملة ضد مهربي البشر في أعقاب غرق قارب قبالة اليونان

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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء ضبط سبعة مشتبهين رئيسيين بشبكة تهريب بشر في أعقاب غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان كان يحمل مهاجرين من جنسيات متعددة بينهم باكستانيون.



وذكرت الشرطة -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الشبكة تورطت في تهريب باكستانيين إلى أوروبا وأنه تم ضبطهم خلال اليومين الماضيين في إطار حملة حكومية ضد تهريب البشر، مضيفة أن تم ضبط 30 مشتبه آخرين قبل أيام ويجري استجوابهم بشأن تسهيل أنشطة مهربي البشر.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن جهود تفكيك عصابات التهريب ستستمر، وإن باكستان ستطلب مساعدة الشرطة الدولية (إنتربول) ودول أخرى في تعقب واعتقال المهربين على أمل منع المزيد من المآسي في البحر.



ولم يتضح على الفور عدد الباكستانيين الذين كانوا على متن السفينة وما زالوا مفقودين. وانقلب القارب قبالة الساحل اليوناني وعلى متنه ما يصل إلى 750 شخصا في 14 يونيو، وهي إحدى أسوأ حوادث قوارب الهجرة في البحر المتوسط. ونجا 104 شخص وتم انتشال 82 جثة فيما لا زال البقية في عداد المفقودين.