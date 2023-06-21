انطلاق حملة الاستعداد لصلاة عيد الأضحى بمساجد شمال سيناء

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء حملة الاستعداد لصلاة عيد الأضحى بالمساجد بكافة المدن والقرى على امتداد مراكز المحافظة.
وأعلنت أوقاف شمال سيناء، انه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى بدأت مديرية أوقاف شمال سيناء تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف ومتابعة الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية ، القيام بحملة نظافة واسعة بالمساجد، استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ ، والتى ستقام في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.
وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الحملة متواصلة حتى صلاة العيد، وتقرر ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله وتنفيذ واجب القيام على تهيئتها على أفضل وجه.
كما أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، انه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالأنشطة الدعوية والتثقيفية، تم عقد باكورة ندوات الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق بالعريش تحت عنوان ( فضائل عشر ذى الحجة) ، ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية بمشاركة نخبة من العلماء قيادات الدعوة وأئمة المساجد.
انطلاق حملة الاستعداد لصلاة عيد الأضحى بمساجد شمال سيناءالأربعاء، 21 يونيو 2023 12:38 م
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أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء حملة الاستعداد لصلاة عيد الأضحى بالمساجد بكافة المدن والقرى على امتداد مراكز المحافظة.
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