الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال استمرار أعمال العنف فى الضفة الغربية

واشنطن (أ ش أ)

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف فى الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، والذى أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء مواصلة العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز الخطوات نحو وقف التصعيد.

وأعلنت أمس وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتل أربعة مستوطنين، جراء عملية إطلاق نار، قرب محطة وقود، على الطريق السريع الرابط بين محافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية، ونابلس "شمالا".

فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون، الليلة الماضية، مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة ردًا على الهجوم.