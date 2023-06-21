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النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا 4 أيام لشروعه فى قتل أستاذ بالكلية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:42 م
النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا 4 أيام لشروعه فى قتل أستاذ بالكلية المستشار حماده الصاوي - النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة أمس الموافق العشرين من شهر يونيو الجاري بحبس معيد بكلية الطب جامعة طنطا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بعد شروعه فى قتل أستاذ بذات الكلية أثناء مروره بها بمحاولة إطلاق عيار ناري صوبه من فرد خرطوش، وتعديه عقب ذلك عليه بالضرب.
 
 
وكانت النيابة العامة قد تلقت أمس محضر شرطة بشأن ضبط الأمن الإداري للجامعة المتهم بعد تعديه على أستاذ متفرغ بالكلية محل عمله، وضبط سلاح ناري فرد خرطوش وثلاث عشرة طلقة، فباشرت تحقيقاتها بسؤال المجني عليه واثنين من زملائه وفرد أمن، ووقفت من حاصل أقوالهم على محاولة المتهم إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب المجني عليه أثناء مروره بالكلية، إلا أن عطلًا أصاب السلاح منعه، فبادر بضرب المجني بجسم السلاح على رأسه وحاول الفرار، وقد علل المجني عليه تعدي المتهم بإرساله ملف الجزاءات والشكاوى الخاص بالمتهم إلى رئيس القسم محل المتهم بِناءً على طلبه.
 
 
وعاينت النيابة العامة مسرح الواقعة، واطلعت على تسجيلات آلات المراقبة المطلة عليه، واستجوبت المتهم فأنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر حدوث مشادة كلامية فقط بينه وبين المجني عليه، مضيفًا بوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات جهة البحث حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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