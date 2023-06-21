المشروع القومي للمراكز الرياضية بقرى حياة كريمة من مركز شباب شنو

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوم رياضي ضمن المشروع القومي للمراكز الرياضية الخدمات الرياضية لأبناء القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل بمشاركة النشء والشباب بمركز شباب شنو برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وذلك بمركز شباب شنو والمشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي، والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها" من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع مستوى اللياقة البدنية.

تقام فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومحمد سليمان، وأحمد لطفى ،وأحمد الحايس، منسقي المشروع بالمديرية.