اليوم السابع
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الكويت تدعو الإعلاميين العرب للتنافس على جائزة "التميز الاعلامى"

الأربعاء، 21 يونيو 2023 03:16 م
الكويت تدعو الإعلاميين العرب للتنافس على جائزة "التميز الاعلامى" وكيل وزارة الاعلام الكويتية ناصر محيسن
إيمان حنا

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أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية ناصر محيسن علي ضرورة تفعيل السياسات والبرامج التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط.
 
وأكد محيسن؛ الذي شارك في الفعاليات ممثلا  لدولة الكويت، أهمية هذا الدورة في تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية العادلة على المستوى الاعلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مؤكدا ضرورة انخراط الاعلام العربي في التحول الرقمي والاعلام التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
 
وأوضح أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب اعتمد مقترح (الكويت عاصمة للاعلام العربي لسنة 2025) مثمنا هذا الاعتماد الذي يشكل فرصة لإبراز دور دولة الكويت في توحيد ودعم العمل العربي المشترك لا سيما في مجال الإعلام.
 
ولفت محيسن إلى أن الكويت ترعى جائزة التميز الاعلامي في مجال البيئة داعيا الإعلاميين العرب الى التنافس بأعمال إعلامية متميزة تخدم قضايا البيئة والتنمية المستدامة .
 
 

الكويت

اخبار الكويت

جائزة التميز الاعلامى

اجتماع وزراء الاعلام العرب



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