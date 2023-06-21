اليوم السابع
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الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بذكرى عيد الأب

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:18 ص
الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بذكرى عيد الأب الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بذكرى عيد الأب
كتب: محمد الأحمدى

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هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الأب 
 
ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة تهنئة لقداسة البابا جاء فيها " نهنئ من أعماق قلوبنا أبانا الحبيب صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الأب دمت لما صالحا وراعيا ومحبا ودامت بركة أبوتكم لكل أبناء الكنيسة. 
 
ويحتفل العالم بعيد الأب فى 21 يونيو من كل عام، وهو يعتبر مناسبة للاحتفاء بالآباء وتكريمهم عن الدور الذى يقومون به فى حياتنا، ويشمل الاحتفال بعيد الأب تقديم الهدايا والتهاني والبطاقات التي تعبر عن الحب والتقدير للآباء، فما رأيك في الاحتفال هذا العام ببعض الألعاب التي يمكن أن تقرب المسافة بين الآباء والأبناء وتساعد الطرفين على استكشاف شخصياتهما؟ 
 
الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بذكرى عيد الأب
الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بذكرى عيد الأب

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الاب

ذكرى عيد الاب



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