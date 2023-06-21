اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس نجحت فى صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100%

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:23 م
الفريق أسامة ربيع: قناة السويس نجحت فى صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100% الفريق أسامة ربيع
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد العاملين بقناة السويس يبلغ من 15 إلى 17 ألفا فى مدن قناة السويس الثلاثة. 
 
ولفت الفريق أسامة ربيع، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن هيئة قناة السويس تقدم خدمات مختلفة وتشارك في المشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
 
وأضاف الفريق أسامة ربيع أن خدمة تموين السفن تحقق عوائد مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100% إلى جانب تصميم المولدات، ولدينا 120 طلبا لتوريد اليخوت المصرية. 
 
وقال رئيس هيئة قناة السويس إنه تم توسيع مظلة الخدمات المقدمة لسياحة اليخوت لتضاهى مراسى اليخوت العالمية، مضيفا أن هيئة قناة السويس تعمل على توفير خدمات متنوعة للسياح.
 
واستطرد الفريق أسامة ربيع: "الهيئة تقدم خدمة إصلاح السفن في قناة السويس"، موضحا أنه للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع وزارة النقل تم إعداد حوض كبير داخل ترسانة السويس لبناء السفن العملاقة.

اسامة ربيع

قناة السويس

ارباح قناة السويس

هئية قناة السويس

صناعة اليخوت



الموضوعات المتعلقة

أسامة ربيع: إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطتنا حتى 2025

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:48 م

أخبار مصر.. أسامة ربيع: قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بزيادة 35% عن العام الماضى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:29 م

الفريق أسامة ربيع يكشف فى مؤتمر صحفى إحصائيات الملاحة بقناة السويس: الإيرادات سجلت أرقاما تاريخية بواقع 9.4 مليار دولار.. 92.4% نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق.. ومعدل الحوادث لا يتجاوز 0.09%.. صور

الأربعاء، 21 يونيو 2023 03:00 م

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 03:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة