الفريق أسامة ربيع: المجرى الملاحى آمن ونسعى لازدواجه بصورة كاملة.. صور

السويس – السيد فلاح – صبرى غانم

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى لقناة السويس هو مجرى ملاحى آمن، ويمر منها 12 % من التجارة العالمية، وتوسعة المنطقة الجنوبية هدفها زيادة استيعاب السفن التى تعبر من المجرى الملاحى، مضيفا: "نسعى لازدواج قناة السويس بصورة كاملة، لأنه سيساهم فى زيادة معدل العبور اليومى للسفن، ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي".

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة يحظى بدعم من الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن العمل على توسعة المنطقة الجنوبية لا تؤثر على حركة الملاحة فى المجرى الملاحى، بسبب اختيار توقيت العمل بعد انتهاء عبور قافلة السفن.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمحافظة السويس، لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أنه يوجد 5 محاور لتطوير المجرى الملاحى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشاد، وتطوير 10 جراجات، وإنشاء 37 قيسونات السفن..

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجارى.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته فى زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالى طول المجرى الملاحى، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحى بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحى الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق، أن قناة السويس حققت عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% فى الربع الأول من العام الجارى، مشيرًا إلى أنهم أنهوا 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبى وسيتم انجازه فى وقت قريب.



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (1)



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (2)



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (3)



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (4)



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (5)



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (6)



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (7)