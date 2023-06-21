اليوم السابع
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السفير اليابانى بالقاهرة يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس.. صور

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:26 م
السفير اليابانى بالقاهرة يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس.. صور جانب من الزيارة
كتب محمود راغب

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استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بقصر الزعفران سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشى و حرمه، بحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 
 
وزار السفير اليابانى والوفد المرافق  له متحف  الزعفران برفقة  الدكتور محمود المتيني، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق ، حيث أعرب السفير اليابانى عن سعادته بحفاوة الإستقبال، كما أشاد بالمحتويات الأثرية التى يضمها متحف الزعفران والتى تجمع بين التاريخ المصرى القديم والحديث.
 
يذكر أن متحف الزعفران يحتوى على  167 قطعة أثرية ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية منذ العصور المصرية القديمة وحتي العصر الحديث والتي تم اختيارها بعناية من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار منها متاحف كل من المصري بالتحرير وكفر الشيخ والفن الإسلامي وقصر المنيل والمركبات الملكية بالإضافة الى مجموعة من القطع الأثرية من الناتجة من أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية لجامعة عين شمس والعاملة بمنطقة عرب الحصن، وبعض من مقتنيات الجامعة ممثلة في مجموعة من ورق البردي والعملة من العصور اليونانية والرومانية والإسلامية، وكذلك مخطوطات تراثية من مقتنيات مكتبة الجامعة.
 
السفير اليابانى بالقاهرة فى يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس (1)
السفير اليابانى بالقاهرة فى يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس 

السفير اليابانى بالقاهرة فى يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس (2)
السفير اليابانى بالقاهرة فى يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس

السفير اليابانى بالقاهرة فى يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس (4)
السفير اليابانى بالقاهرة فى يزور متحف الزعفران بجامعة عين شمس

 


جامعه عين شمس

عين شمس

متحف جامعه عين شمس

متحف قطر ب الزعفران



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