وذكر راديو "براغ الدولى"، اليوم الأربعاء، أن هذا المبلغ يمثل جزءا من أكثر من 107 ملايين دولار أمريكي تمنحها الولايات المتحدة للدول الأوروبية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ومن المقرر أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال في التشيك إلى الـ(يونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال، والذي سيحصل على 3.3 مليون دولار أمريكي، كما ستخصص مبالغ كبيرة لمنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.