اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السعودية توفر حافلات ذاتية القيادة بموسم الحج لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:47 م
السعودية توفر حافلات ذاتية القيادة بموسم الحج لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود-عبد-الراضى
 
تطلق الهيئة العامة للنقل السعودي، لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.
 
وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.
 
وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.
 
كما تم تخصيص مسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طول المسار 4 كم، بينما عرض الطريق 11 متراً.
 
يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات نقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: تنسيق كامل مع السلطات السعودية للتيسير على الحجاج

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:26 م

حج بصحة.. نصائح مهمة للحجاج أثناء أداء المناسك (إنفوجراف)

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:47 م

حج 2023.. أكثر من مليون حاج يصلون السعودية.. بدء تنفيذ تجربة تبريد الطرق بالمشاعر المقدسة.. "الحج والعمرة" توضح إجراءات الوقاية من الأمراض أثناء الحج.. وتناشد الحجاج بعدم النوم فى الممرات وأماكن الصلاة.. صور

الإثنين، 19 يونيو 2023 01:00 م

مغادرة آخر فوج حج برى عبر ميناء نويبع البحرى

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:35 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة