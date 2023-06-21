السعودية تطلق حافلات ذكية ذاتية القيادة لنقل الحجاج

وكالات

أطلقت الهيئة السعودية العامة للنقل لأول مرة، حافلات ترددية ذاتية القيادة خلال موسم الحج للعام الجاري.

وتقوم هذه المركبات أيضا بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها، لاتخاد القرارات اللازمة بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، حيث تتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدا وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، كما تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل الحجاج وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج، فضلا عن وضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري. وقد خصص المسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طوله 4 كلم، بينما يصل عرض الطريق إلى 11 مترا.