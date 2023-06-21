بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس فيليب جاسينتو نيوسى رئيس موزمبيق بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية موزمبيق بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس فيليب جاسينتو نيوسى رئيس موزمبيق بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية موزمبيق بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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