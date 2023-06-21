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الرئيس السيسى يبحث فى باريس توسيع أنشطة شركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM" بمصر

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:05 م
الرئيس السيسى يبحث فى باريس توسيع أنشطة شركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM" بمصر
باريس - محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامة سيادته بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسئولى الشركة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التعاون القائم معها فى مجال الملاحة والموانئ والنقل البحري فى مصر، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتى تم افتتاحها مؤخراً بحضور الرئيس، حيث أكد الرئيس السيسى فى هذا الصدد اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمى والعالمى بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، والاستفادة من الخبرة الأجنبية، على النحو الذي يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية فى مجالى اللوجستيات والتجارة.
 
من جانبه، أشاد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال فى مصر الذي يشهد تطوراً إيجابياً متسارعاً، مؤكداً تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصرى فى إدارة موانئ إضافية، بما فى ذلك من تشغيل للمناطق اللوجسيتة والمحطات، وذلك فى ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر، والتى تمثل فرصة كبيرة وسوقاً واعداً لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات.

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