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الداخلية تضبط طرفي مشاجرة في دمياط

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:46 ص
الداخلية تضبط طرفي مشاجرة في دمياط مشاجرة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تعليقات مدعومة بصور ومقطع فيديو تضمنت تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بإصابة عمها مستخدماً سلاح أبيض بأحد الشوارع بمدينة دمياط أثناء قيامه بفض مشاجرة بين بعض الأشخاص، زاعمة قيام الأجهزة الأمنية بالتحفظ على عمها داخل المستشفى.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ (18) الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عم الشاكية وثلاث سيدات – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، طرف ثان: (أحد الأشخاص وسيدة – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، بحدوث مشادة كلامية بين كريمة عم الشاكية والطرف الثانى لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والشتم بسبب الجيرة.
 
ونتج عنها إصابة (عم الشاكية)، وإصابة شخص من الطرف الثانى، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، ومازالا الطرفين قيد الحبس على ذمة القضية المشار إليها.

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