الحمولات الصافية لسفن قناة السويس ترتفع إلى 133 مليون طن أبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس ارتفعت بشكل طفيف مؤخرا، حيث سجل إجمالي الحمولة نحو 133.4 مليون طن في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 114.6 مليون طن في شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت 18.8 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 16.4%.

وتزامن ارتفاع حمولات السفن مع ارتفاع إيرادات قناة السويس في نفس الفترة، حيث سجلت إيرادات قناة السويس نحو 27.9 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 25.7 مليار جنيه في شهر مارس السابق له بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه.

وتحقق عائدات قناة السويس مستويات قياسية منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.