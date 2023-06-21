الحكومة محذرة من رسائل منسوبة للبريد تزعم تعليق شحنات العملاء: مزيفة

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من رسائل هاتفية منسوبة للبريد المصرى، تزعم إخطار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة القومية للبريد، أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل هاتفية تزعم إخطار العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن هيئة البريد، مشددةً على أن البريد لا يرسل أي رسائل نصية أو يجري أي اتصالات بالعملاء للحصول منهم على معلومات أو بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.